Pnrr, Miceli: “Strumento fondamentale per lo sviluppo”

Il candidato del centrosinistra è intervenuto all'agorà organizzata dal Pd.

PALERMO – “Il Pnrr è uno strumento fondamentale. Non partecipando ad alcuni bandi sono stati persi fondi e con essi opportunità: un lusso che non possiamo consentirci e sopratutto la dimostrazione che occorre responsabilizzare la pubblica amministrazione. Dalla situazione emergenziale e tragica determinata dall’episodio pandemico si sono create le condizioni perché Palermo e la Sicilia si possano dirigere verso un futuro in cui innovazione, transizione ecologica o green community, tra le altre riforme, garantiscano un reale incremento della qualità della vita di ciascuno. E la qualità della vita va ricercata in una visione contemporanea del concetto di città. La Palermo che immagino é una città policentrica in cui necessità e desideri, quotidiani e non, di cittadine e cittadini siano accessibili e raggiungibili e in cui la pubblica amministrazione sia in grado di gestire le complessità del territorio e cogliere le opportunità che si presentano”.

Sono solo alcuni dei temi che comporranno il Patto per Palermo: un patto con il Governo centrale per assicurare alla città le risorse necessarie alla sua rinascita e un patto con cittadini. Così il candidato del centro sinistra Francesco Miceli in occasione dell’agora “La Sicilia e la sfida del Pnrr” che si è tenuta a Palermo.