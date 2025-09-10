Polizia amministrativa, più competenze ai Comuni: plauso della Dc

L'intervento del capogruppo della Dc all'Ars Carmelo Pace

PALERMO – “Il via libera del Consiglio dei Ministri al testo del governo regionale che assegna le funzioni di Polizia amministrativa ai comuni della Sicilia è una decisione che accogliamo con soddisfazione”. Così il capogruppo della DC all’ARS, Carmelo Pace, interviene sull’assegnazione ai Comuni siciliani delle funzioni di Polizia amministrativa.

“Premia l’impegno della DC, per l’approvazione di un provvedimento che equipara i nostri comuni alle altre regioni d’Italia – prosegue Pace – e rappresenta il riconoscimento dell’azione di governo delle istituzioni siciliane e dell’ottimo lavoro di squadra con il Presidente Schifani”.

Un servizio più efficace per le comunità

“Il trasferimento delle funzioni ai comuni della Sicilia in materia di autorizzazioni, licenze e concessioni, finora competenza esclusiva dello Stato, rappresenta un grande risultato – conclude – perché consentirà ai comuni dell’isola di erogare con autonomia ed efficacia un importante servizio per le comunità territoriali mediante risposte più rapide senza inutili lungaggini e, soprattutto, senza ulteriori oneri per i cittadini”.