Porto di Catania, incendio su una nave commerciale: tre intossicati

L'imbarcazione era carica di materiale ferroso

CATANIA – I Vigili del Fuoco del Comando Provinciale di Catania, insieme al personale del Reparto Nautico con il supporto di un’autobotte, un’autoscala ed una mezzo logistico, poco prima delle 11 di stamani, sono intervenuti per un incendio divampato a bordo di una nave ormeggiata al porto di Catania.

L’incendio si è sviluppato nell’area cabine e cucina per cause in corso di accertamento. Sono stati segnalati tre componenti dell’equipaggio intossicati dal fumo, di cui uno trattenuto in ospedale. La nave, battente bandiera panamense, risultava carica di materiale ferroso.