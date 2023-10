Porto Empedocle, frode fiscale sui carburanti da 3 milioni

L'operazione dell'agenzia delle dogane e dei monopoli

PORTO EMPEDOCLE – I funzionari dell’Agenzia delle dogane e dei monopoli in servizio a Porto Empedocle hanno accertato una frode fiscale che ammonta a circa 3 milioni di euro.

La società verificata, che ha svincolato oltre 4 milioni e 300 mila litri di gasolio a uso agevolato normalmente impiegato per le lavorazioni agricole, avrebbe ceduto il carburante a persone non titolari di libretti Uma (Utenti motori agricoli) ovvero a soggetti destinatari di prodotto energetico per quantitativi inferiori rispetto a quanto fatturato dalla società. I responsabili della società sono stati denunciati.