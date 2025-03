Prima le fucilate ora le auto in fiamme: faida allo Zen

Escalation di violenza

PALERMO – Dopo le fucilate e il momento delle fiamme allo Zen. Un incendio ha distrutto una Fiat 600 (non è ancora chiaro se sia la stessa auto contro cui sono stati esplosi dei colpi di fucile nei giorni scorsi) e una Fiat Panda parcheggiate in via Gino Zappa.

A questi episodi vanno aggiunti la rissa e il colpo di pistola sparato in via Costante Girardengo, e le fucilate contro il portone di un garage in via Fausto Coppi riconducibile a uno dei 181 arrestati nel blitz delle scorse settimane.

Si sta consumando uno scontro durissimo fra i padiglione dello Zen. Si susseguono azioni dimostrative, un botta e risposta preoccupante. Ha tutta l’aria di essersi trasformata in una faida.

Senza contare che nella tarda serata di ieri, giovedì 13 marzo, sono state appiccate le fiamme a tre cumuli di spazzatura.

Finora chi indaga escluderebbe questioni legate alla criminalità organizzata, ma la situazione è purtroppo in evoluzione.

Dalla spaccio di droga alla gestione delle scommesse clandestine, oppure lo scontro fra due gruppi familiari iniziato per futili motivi e degenerato: sono diverse le ipotesi a cui si lavora per capire cosa abbia provocato l’escalation di violenza.