 Processo al clan di Ortigia, chieste cinque condanna
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Processo al clan di Ortigia, chieste cinque condanna

siracusa
Avrebbero imposto il pizzo agli operatori turistici
LE INDAGINI
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1 min di lettura

CATANIA – Cinque condanne e una assoluzione sono state chieste dalla procura di Catania nel processo con il rito abbreviato su un presunto clan mafioso di Ortigia, centro storico di Siracusa.

Le richieste di condanna

I pm hanno chiesto 20 anni di reclusione per Orazio Scarso, ritenuto il capo della cosca, 18 anni per Claudio Guzzardi, 12 anni per Christian Fontana, sei anni per Andrea Sapienza, col proscioglimento dall’accusa di mafia.

Sollecitata anche la condanna a sei anni di reclusione per il medico dell’Asp di Siracusa Ugo Mazzilli, imputato per estorsione, e l’assoluzione per Luigi Fazzino.

Secondo la ricostruzione della Direzione distrettuale antimafia di Catania il clan avrebbe imposto il pizzo agli operatori turistici e offerto “recupero crediti” con minacce e violenze. Mazzilli sarebbe intervenuto, tramite il clan, per una controversia privata su un’auto.

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