Protesta dei dipendenti regionali per il rinnovo contrattuale

In programma una manifestazione davanti all'Ars

1' DI LETTURA

PALERMO -Dipendenti regionali categoria A e B sul piede di guerra. Il 4 aprile si riuniranno per manifestare davanti all’Assemblea regionale siciliana contro il mancato rinnovo contrattuale 2019/2021. “Siamo l’unico comparto pubblico in tutta Italia ancora senza rinnovo”, affermano Elena Maria Urso e Ignazio Martines, rappresentanti dei lavoratori. “Oggi – proseguono – percepiamo una busta paga pari alla soglia del sussidio di disoccupazione, (1.100 euro per un dipendente di categoria A, ndr). Rivendichiamo inoltre la riqualificazione e la riclassificazione di tutto il personale, in special modo degli operatori categoria A e dei collaboratori categoria , dal momento che da più di due decenni svolgiamo prevalentemente mansioni superiori con la retribuzione di quelle inferiori”.

“Basta sfruttamento”

Urso e Martines poi concludono: “Bisogna smetterla con questa vergogna, si deve sanare urgentemente questa incresciosa situazione di sfruttamento. Ci deve essere giusta corrispondenza tra il lavoro svolto e la retribuzione percepita, la politica non può continuare a foraggiarsi dai capitoli dei dipendenti regionali”.

S.C.