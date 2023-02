Laboratori analisi, Ciancitto: “700 milioni dal Milleproroghe”

Il deputato: "La Regione tenga conto di queste risorse"

1' DI LETTURA

CATANIA – Sulla protesta dei laboratori analisi e più in generale della sanità privata convenzionata siciliana, oggi al terzo giorno di fermo, interviene ancora una volta il deputato nazionale Francesco Ciancitto, componente della commissione parlamentare alla Sanità.

La protesta dei laboratori analisi

“Da giorni – scrive Ciancitto in una nota – sto seguendo quanto accade nella mia terra, la Sicilia, dove le 1800 strutture convenzionate della sanità privata hanno indetto da tre giorni una serrata contro i tagli al budget annunciati dall’assessore alla Salute, Giovanna Volo.

Dopo aver esaminato il Milleproroghe ieri ho avuto anche un confronto con il Sottosegretario alla Sanità, Marcello Gemmato che mi ha quantificato in cifre la disponibilità economica. Si tratta di 700 milioni di euro circa, grazie a due emendamenti, il 9-septies e il 9-octies. Il primo incide sul 2022 il secondo sull’anno in corso.

Auspico che la Regione siciliana – conclude Ciancitto – tenga in considerazione questo intervento straordinario, utile a far fronte alle spese sanitarie di tutte le regioni in Italia, ma che oggi appare fondamentale in Sicilia”.