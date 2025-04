Provinciali, Avs a Catania non partecipa e non sostiene alcuna lista

La nota della segreteria provinciale

CATANIA – Alleanza Verdi-Sinistra non parteciperà e non sosterrà nessuna lista alle elezioni provinciali. Lo annunciano i segretari provinciali di Europa verde, Maria Palazzolo, e di Sinistra italiana, Gioli Vindigni.

“Nonostante le nostre segreterie abbiano cercato di costruire un’intesa complessiva delle forze progressiste – affermano in una congiunta – in troppi casi nei territori i nostri alleati hanno deciso di intraprendere strade diverse. E in provincia di Catania si sono costruite delle liste che non rispondono ai nostri principi. Fermo restando che le elezioni provinciali di II livello, per le province siciliane, sono il punto più basso dalla politica”.

“Se di politica regionale possiamo parlare, quando non ci si confronta su un programma elettorale, sui temi che coprono il territorio e non ci sono riferimenti politici, ideologici, etici, culturali su cui trovarsi. I cittadini sono esclusi e restano completamente estranei a una campagna elettorale che si svolge tra gli eletti e gli addetti ai lavori. Saranno, sindaci e consiglieri comunali, che, spesso, in base ad accordi personali, spingeranno il collega di partito o l’amico verso la poltrona di Presidente o di consigliere provinciale che sarà pronto a ripristinare il favore alle prossime elezioni, comunali o regionali”.

“Una legge elettorale vergognosa – concludono Palazzolo e Vindigni – che incentiva i peggiori inciuci ed allontana ancora di più le cittadine e i cittadini dalle urne. Europa Verde e Sinistra italiana a Catania non sosterranno liste progressiste dove sono candidati personaggi che sino a pochi giorni fa militavano nel centrodestra. Anche se in lista ci sono tante candidate e candidati degni di stima il nostro voto non contribuirà mai all’eventuale elezione di un transfuga del centrodestra”.