Pubbliservizi Catania, ore di attesa per i lavoratori

Oggi la decisione sulla proroga dell'esercizio provvisorio.

CATANIA – Ore di attesa per le centinaia di dipendenti di Pubbliservizi in attesa di chiarezza sul proprio destino lavorativo. Questo pomeriggio si terrà infatti una riunione a Palazzo Esa in cui si saprà se sarà possibile prorogare l’entrata in vigore dell’esercizio provvisorio.

La nuova azienda

I lavoratori e i servizi erogati da Pubbliservizi dovrebbero passare a una nuova azienda speciale, per la quale la Città Metropolitana sta cercando una formula che rispetti i paletti messi dalla Corte dei conti e dal Tribunale civile. La nascita della nuova impresa, però, deve avvenire prima dell’eservizio provvisorio, e da qui il lavoro svolto in queste settimane dal commissario straordinario della Città metropolitana di Catania, Piero Mattei, per ottenere una proroga che permetta per almeno altri due mesi di lavorare alla nascita del nuovo soggetto.

Su questo lato della vicenda c’è anche attesa, dato che i commissari del Tribunale chiedono un accordo su quali sarebbero le condizioni in cui i lavoratori passerebbero alla nuova azienda.

Occhi puntati dunque su Palazzo Esa, da cui questo pomeriggio si saprà se la proroga dell’esercizio provvisorio è stata ottenuta.