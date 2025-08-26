Punta da un calabrone, muore dopo due giorni di agonia: donati gli organi

Aveva 67 anni. In vita aveva detto sì alla donazione degli organi

Una donna romana di 67 anni muore dopo essere stata punta da un calabrone mentre si trovava in vacanza a Sabaudia.

La donna, colpita da un grave shock anafilattico, era stata soccorsa martedì scorso e trasferita d’urgenza all’ospedale Santa Maria Goretti di Latina, già in arresto cardiaco. Le sue condizioni erano apparse da subito disperate.

Punta da un calabrone, muore a 67 anni

Dopo quasi 48 ore in terapia intensiva, nonostante i tentativi del personale sanitario, il quadro clinico è precipitato fino alla dichiarazione di morte cerebrale.

Gli organi della donna sono stati espiantati, offrendo così una possibilità di vita a chi era in attesa di trapianto. Il prelievo è stato effettuato nello stesso ospedale pontino.

La procedura ha coinvolto un’equipe numerosa composta da anestesisti, chirurghi, infermieri e coordinatori, senza interrompere le ordinarie attività operatorie del nosocomio.

La destinazione degli organi

Il cuore è stato inviato con urgenza a Bari, nell’ambito di una procedura nazionale di emergenza. Il fegato è stato invece destinato all’ospedale San Camillo di Roma, mentre i reni sono stati trasferiti al Policlinico Tor Vergata, a disposizione dei pazienti in lista d’attesa nella regione Lazio.

Come riportato da “Il Messaggero”, la donna aveva dato il proprio consenso alla donazione degli organi quando era ancora in vita esprimendo la sua volontà al momento del rinnovo della carta d’identità.

In quella circostanza è possibile compilare un modulo con cui dichiarare la disponibilità alla donazione. La scelta viene inserita nel Sistema Informativo Trapianti, pur senza essere riportata materialmente sul documento d’identità.

Le parole della direttrice generale dell’ASL

“Desidero esprimere la mia riconoscenza al personale del Goretti per la sensibilità e la grande professionalità dimostrate in questa complessa operazione”, ha dichiarato in una nota la direttrice generale dell’ASL di Latina, Sabrina Cenciarelli.

