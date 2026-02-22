 Ragusa, serate con dj set senza permessi, diffide ai titolari dei locali
Ultima ora Meteo Cultura e spettacolo Sport Concorsi e Lavoro Whatsapp Telegram
Ultima ora Meteo Cultura e spettacolo Sport Concorsi e Lavoro Whatsapp Telegram

Ragusa, serate con dj set senza permessi, diffide ai titolari dei locali

I controlli nel capoluogo ibleo sono stati condotti dalla polizia amministrativa
POLIZIA
di
1 min di lettura

RAGUSA – La polizia ha diffidato i titolari di due locali della provincia di Ragusa perché privi delle prescritte autorizzazioni. Gli agenti della Squadra Amministrativa della Divisione PASI hanno effettuato controlli in alcuni esercizi del capoluogo ibleo.

Dalle verifiche è emerso che due locali avevano organizzato una serata con dj set senza le necessarie autorizzazioni previste dalla normativa vigente in materia di pubblici spettacoli e intrattenimento. Per questo motivo, i titolari sono stati diffidati dall’organizzare ulteriori eventi senza aver prima ottenuto le autorizzazioni richieste.

SEGUI LE NOTIZIE DELLA PROVINCIA DI RAGUSA

Si parla di: ·

Partecipa al dibattito: commenta questo articolo
CONTINUA A LEGGERE SU LIVESICILIA.IT

Articoli Correlati

Segui LiveSicilia sui social


Ricevi le nostre ultime notizie da Google News: clicca su SEGUICI, poi nella nuova schermata clicca sul pulsante con la stella!
SEGUICI