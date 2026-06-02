 Raid russo su Kiev: 4 morti e 58 feriti, tra loro anche bambini
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Danni segnalati in sette distretti della capitale ucraina
IL CONFLITTO
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1 min di lettura

KIEV – Sale a quattro morti e 58 feriti il bilancio del massiccio attacco russo che ha colpito la capitale ucraina.

Raid russo a Kiev

Ad aggiornare il numero delle vittime è stato il sindaco di Kiev, Vitali Klitschko, attraverso un messaggio pubblicato su Telegram e rilanciato dall’agenzia Ukrinform.

“58 feriti nella capitale. Di questi, 40 sono stati ricoverati in ospedale dai medici. Tra cui due bambini”, ha riferito Klitschko.

Secondo le autorità cittadine, il raid ha provocato danni in diverse aree della capitale. Le conseguenze degli attacchi sono state registrate in sette distretti di Kiev.

Le operazioni di soccorso e le verifiche sui danni sono ancora in corso.

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