Le comunicazioni dell'azienda. Rientra la protesta

PALERMO- Dopo l’approvazione del piano di risanamento da parte del CDA della RAP e l’approvazione del PEF Tari da parte del Consiglio Comunale – si legge in una nota – in ossequio alla deliberazione dell’Amministrazione Comunale, il CDA ha dato il via libera all’assunzione dei 45 autisti (in atto non 46 perché un candidato non ha ancora presentato la documentazione) che saranno immessi in servizio a tempo determinato per sei mesi con l’impegno alla trasformazione del contratto a tempo indeterminato allo scadere del termine.

Gli stessi saranno mandati a visita medica – prosegue la nota – entro metà maggio per essere immediatamente assunti. Saranno avviati alla formazione, all’addestramento e gli saranno consegnati i dispositivi di protezione individuale.

Con lo stesso atto, il CDA aziendale ha anche autorizzato l’immissione in servizio dei due dirigenti tecnici vincitori di concorso che entreranno in servizio entro il corrente mese. È stata autorizzata anche l’assunzione dei primi 106 operai.

La graduatoria elaborata dalla commissione dei 306 vincitori di concorso per operai può essere visionata sul sito della RAP in area avvisi: “graduatoria dei non riservatari”. Prima possibile i vincitori saranno chiamati a presentare i documenti che saranno al vaglio degli uffici in modo che il CDA potrà apporre la graduatoria dei primi 106 . ECCO L’ELENCO.

Con le assunzioni sbloccate e certificate dalla nota dell’azienda, rientra la protesta sindacale. “Abbiamo firmato il rinnovo degli accordi sindacali sul doppio turno di raccolta, doppio itinerario e domenicale, solo fino a giorno 8 maggio. Abbiamo precisato all’Azienda che questa volta subordiniamo il nostro sì al rinnovo oltre all’assunzione degli autisti e degli operai che sollecitiamo da tempo”. Così si leggeva in una nota superata dagli eventi. L’accordo, ora, c’è.