Rave party a Modena: presenti giovani da tutta Italia e non solo

Le forze dell'ordine stanno cercando di far sgomberare l'area

Migliaia di persone hanno raggiunto tra la serata di ieri e la notte un capannone abbandonato a nord di Modena, in via Marino, zona Cittanova, dove si tiene un grande rave party. L’evento “Witchtek” è stato segnalato ieri sera da polizia e carabinieri che hanno monitorato la situazione. Per motivi di sicurezza erano state chiuse temporaneamente le uscite autostradali sull’A22 a Carpi e Campogalliano, Modena Nord e Sud in A1. La musica è andata avanti tutta la notte, le persone sono arrivate con camper e auto con l’intenzione di rimanere fino a martedì.

Matteo Piantadosi, nuovo ministro dell’Interno, ha dato mandato al prefetto di Modena e al capo della polizia di adottare ogni iniziativa per interrompere il rave party e liberare l’area al più presto. Nel frattempo il proprietario del capannone occupato ha presentato denuncia alle forze dell’ordine. Si tratta di un grande ex deposito agricolo in via Marino, in disuso da anni.