Fine reddito di cittadinanza, l’Asael: “Servono assistenti sociali e risorse”

Il presidente dell'associazione degli amministratori siciliani Cocchiara evidenza le criticità

PALERMO – “Con la fine del reddito di cittadinanza si rende necessario fornire ai Comuni assistenti sociali e risorse finanziarie per alleviare il grave disagio sociale che gli Enti locali, enti di maggiore prossimità, dovranno affrontare”. È questa la posizione che l’Asael, con il presidente Matteo Cocchiara, ha avanzato a seguito dell’incontro con l’assessore regionale alla Famiglia ed al Lavoro, Nuccia Albano, insieme ad Anci ed alle rappresentanze sindacali.

L’Assessore, racconta Cocchiara, ha comunicato la “conclusione negativa” dei lavori della Conferenza Unificata che non è riuscita a raggiungere l’”intesa” che avrebbe permesso di rivolgere al Governo alcune modifiche alla Legge sull’Assegno di Inclusione ed il supporto alla Formazione e Lavoro.

“Siamo fortemente preoccupati – afferma il presidente dell’Associazione siciliana degli amministratori Enti locali – dall’onda d’urto che sta per arrivare sui Comuni e specie quelli siciliani, dato che il reddito di cittadinanza ha rappresentato una misura fortemente diffusa in Sicilia. Bene – continua Cocchiara – ha fatto l’assessore a riaprire nel frattempo i termini per partecipare agli Avvisi per finanziare Cantieri di Lavoro e di Servizio in favore degli enti locali, innovando tale disposizione soprattutto sulla quantificazione dell’anticipazione sul finanziamento. Solo questo comunque non basta – conclude – il governo si faccia carico di un intervento che congiunto con quello che potrà essere richiesto allo Stato allevi le difficoltà che certamente si genereranno nei prossimi mesi”.