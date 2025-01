La clip con i gol della gara

Il Palermo, dopo due vittorie consecutive, non riesce a ottenere il terzo risultato utile di fila ed esce sconfitto dal Mapei Stadium contro la Reggiana. Il risultato finale è di 2-1 in favore dei padroni di casa: i rosanero non vincono in trasferta dal 30 settembre 2024 (3-1 contro il Sudtirol) e con la debacle di oggi arriva il quarto ko consecutivo lontano dal “Barbera”. In alto gli highlights del match.