Regionali, De Luca: “Aboliremo commissione Via-Vas”

Così il candidato alla presidenza della Regione dal palco a Palermo

1' DI LETTURA

PALERMO – «Autonomisti nella testa, indipendentisti nel cuore» questo il binomio lanciato dal palco di Palermo, ieri sera, dal leader di “Sud chiama Nord” Cateno De Luca candidato alla presidenza della Regione Siciliana. Cateno De Luca ha illustrato le priorità della sua azione di Governo.

«La nostra insularità deve essere un punto di forza – ha spiegato -. Sarà la Sicilia la terra attrattiva dove attraverso l’applicazione del primo nostro comandamento programmatico non ci saranno più i “mister no”. Qui si verrà per investire. I nostri imprenditori potranno ampliare i loro investimenti. I nostri Comuni per poter fare una pianificazione urbanistica oggi impiegano 10 anni. Aboliremo la commissione Via-Vas e l’Urega. Miriamo alla semplificazione e all’accentramento. La pubblica amministrazione regionale deve essere una leva di sviluppo».

Il tour del candidato alla presidenza della Regione Siciliana Cateno De Luca prosegue oggi con tappe previste a Partinico, Trappeto e Montelepre. Il comizio è previsto alle ore 21.30 ad Agrigento in piazza Cavour.