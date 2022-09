"È ora di affidare il Governo della Regione a una donna"

PEDARA – Caterina Chinnici, candidata alla presidenza della Regione siciliana per il Partito democratico, va a casa di Anthony Barbagallo per una delle ultime uscite pubbliche di questa campagna elettorale. Un atto per riconoscere al segretario dem il lavoro svolto finora al vertice del partito siciliano.