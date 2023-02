Regionali: Lombardia e Lazio al voto, paura per l’astensionismo

Le due regioni al voto domani e dopodomani

Spettro astensionismo sulle Regionali in Lombardia e Lazio dopo il crollo di circa 9 punti dell’affluenza registrato alle Politiche del 25 settembre.

Da domani alle 15 di lunedì urne aperte per oltre 12 milioni di aventi diritto. In gioco la guida delle due Regioni.

In Lombardia, Fontana punta al bis per il centrodestra, contro Majorino sostenuto dal centrosinistra, M5s compreso, e Moratti indicata dal Terzo Polo.

Nel Lazio, per il dopo-Zingaretti sono in corsa Rocca del centrodestra, D’Amato del centrosinistra, Terzo Polo compreso, e Bianchi per il M5s.

Ma il voto avrà conseguenze anche sugli equilibri nelle coalizioni e quindi sul governo Meloni, con Lega e Forza Italia che temono un’avanzata troppo forte di Fratelli d’Italia e la sfida tra il Pd alla vigilia delle primarie e i Cinque Stelle.