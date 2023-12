Regione Siciliana, campagna contro lo spreco dell’acqua VIDEO

Roberto Sassanardo: "Nel mondo c'è un grave problema risorse idriche"

CATANIA – “Pensiamo che sia fondamentale partire dai cittadini più giovani, che saranno i cittadini di domani, e che devono essere i protagonisti di questa campagna”. Roberto Sassanardo, energy manager della Regione Siciliana, punta a sensibilizzare le generazioni future circa un corretto e consapevole utilizzo delle risorse idriche. Una campagna rivolta agli studenti e che si è conclusa oggi, con un momento formativo finale al Palazzo della Regione di Catania. “Abbiamo voluto toccare tutti i capoluoghi di provincia dell’Isola, riscontrando ampia partecipazione e sensibilità sul tema del risparmio dell’acqua, che riguarda e coinvolge tutti”, ha detto ancora.

Il kit scolastico

Stamani è stato presentato anche il kit educativo da distribuire nelle scuole. “Dobbiamo sapere che l’acqua sarà il prossimo oro – sottolinea Sannasardo – perché tutto il mondo ha un problema di risorse idriche”. In Sicilia la situazione è sotto controllo grazie all’elevata piovosità, tuttavia non è lecito abbassare la guardia. “Il problema – ha aggiunto – è contenere queste risorse e non sprecarle né nelle reti di adduzione né con comportamenti sbagliati. Il cittadino può fare anche la sua parte, non soltanto le istituzioni, contribuendo a non sprecare l’acqua”.

E non solo: le buone pratiche possono produrre effetti positivi anche nell’economia domestica. Il risparmio medio annuale che una famiglia siciliana media avrebbe se utilizzasse le risorse idriche a disposizione, in modo più consapevole e razionale, sarebbe almeno di 126 euro l’anno. “Basta poco – è l’auspicio degli organizzatori – per portare al cambiamento che passa per gesti e comportamenti semplici, che non prevedono stravolgimenti radicali delle abitudini quotidiane, ma solamente qualche piccola attenzione in più”.