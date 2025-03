Rette da ricovero, l’Asael all’Ars: “I costi non gravino solo sui Comuni”

Cocchiara alle commissioni Bilancio e Sanità

PALERMO – “I comuni siciliani non possono più sostenere un meccanismo che addossa loro i costi per le rette di ricovero dei disabili psichici, obbligandoli solo dopo a rivalersi sulle Asp cui tocca una quota del 40%. Nel corso dell’audizione presso le commissioni Bilancio e Sanità dell’Ars abbiamo ribadito la nostra posizione e la richiesta di un intervento urgente a favore degli enti locali, di cui oltre 150 in dissesto o pre-dissesto”. Lo dice Matteo Cocchiara, presidente dell’Associazione siciliana amministratori enti locali.

“Il sistema produce lunghi contenziosi – continua Cocchiara – ed è necessario che l’Ars intervenga colmando un vuoto normativo e definendo ruoli, competenze e mezzi finanziari. Abbiamo proposto di assegnare alle Asp il costo che le strutture pubbliche e private sostengono per il ricovero dei disabili psichici”.