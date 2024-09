Rifiuti al Cep, Todaro (Rap): nel rione in pochi rispettano le regole

Il presidente della Rap risponde al sindaco che aveva sottolineato l'emergenza nel quartiere

PALERMO – “Al Cep l’immondizia si accumula per il mancato rispetto delle regole da parte dei cittadini”. Lo afferma il presidente della Rap Giuseppe Todaro dopo che il sindaco Roberto Lagalla ha manifestato la disapprovazione per le montagne di rifiuti lungo le strade del quartiere.

“Al Cep, come in altri zone di Palermo, non c’è il “porta a porta” – spiega Todaro – si tratta di aree dove da dieci anni viene praticata la raccolta differenziata di prossimità. Le diverse forme di immondizie dovrebbero essere conferite, nelle giornate previste dal calendario, all’interno delle campane che sono state distribuite lungo le strade. Il cittadino dovrebbe lasciare le diverse frazioni di rifiuti nei contenitori dedicati in relazione ai diversi materiali. Le regole, purtroppo, solo raramente vengono rispettate. Solo lo 0,1 per cento dei cittadini segue le indicazioni sui tempi e sui modi del conferimento.

Nel resto della città almeno il 20 per cento degli abitanti si adegua alle norme. Al Cep ci troviamo con le campane vuote e tonnellate di indifferenziato nelle strade. La nostra raccolta avviene per frazioni di rifiuti. L’indifferenziato dovrebbe essere raccolto dalla Rap solo una volta alla settimana. Eppure siamo costretti a farlo due o tre volte. Non basta perché i cittadini abbandonano l’indifferenziato tutti i giorni e a tutte le ore. Ecco perché si formano continui cumuli di rifiuti e siamo costretti ad intervenire, come abbiamo fatto anche ieri, con le pale meccaniche”.

“A fine mese – aggiunge Todaro – presenteremo il nuovo piano industriale della Rap che permetterà la riorganizzazione dei servizi con la speranza di coinvolgere i cittadini per assicurare una maggiore pulizia della città”.

Intanto Todaro lancia un appello per la collaborazione a trentamila residenti di Mondello e Partanna. Dopodomani verrà avviata la raccolta differenziata “porta a porta”. Ieri la Rap ha presentato il programma nel plesso Polibio dell’Istituto comprensivo Borgese. Oggi, nella stessa borgata di Partanna, è allestito un infopoint. “Da domani saranno tolti i cassonetti in tutte le strade interessate – spiega Todaro – e da dopodomani inizierà la nuova raccolta. Il primo giorno è dedicato all’indifferenziato. Abbiamo avviato da giorni una campagna pubblicitaria. Ha coinvolto anche i social e la cartellonistica. Chi non avesse i kit può richiederli alla Rap. L’estensione della raccolta differenziata “porta a porta” progressivamente interesserà duecentomila abitanti”.