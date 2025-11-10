Rimozione degli assessori Dc, le reazioni: “Operazione di maquillage”

Le parole degli esponenti di Pd, M5s e Controcorrente. Interviene anche 'Cateno'

PALERMO – “Non può bastare un’operazione di maquillage se il sistema di potere resta identico. Rimuovere dirigenti e assessori che si sono rivelati politicamente poco più che prestanome è l’ennesimo tentativo di Schifani di non assumersi mai fino in fondo le proprie responsabilità. È lui il capo del governo regionale che ha proceduto ad una vergognosa spartizione dei manager della sanità”.

Rimozione degli assessori, le parole dell’opposizione

Lo dichiarano in una nota congiunta Pd, M5S Avs e Controcorrente, dopo la revoca, da parte del presidente della Regione Renato Schifani, delle deleghe ai due assessori in quota Dc.

“È sotto i suoi occhi – accusano gli esponenti dell’opposizione – che gli assessorati si sono trasformati in centrali per favoritismi indecenti e i concorsi sono stati decisi a tavolino. Per questo deve andare a casa e liberare la Sicilia dalla cappa di inchieste, scandali e ruberie in cui la sua giunta l’ha fatta precipitare. È la sola possibilità per salvare questa Regione e darle un futuro”.

“Per questo, ancora con più convinzione, saremo in piazza domani alle 15 sotto la presidenza della Regione in piazza Indipendenza, a Palermo per chiedere a gran voce che Schifani e il suo governo vadano a casa subito”.

De Luca (ScN): “Non ci basta”

“Prendiamo atto della decisione del presidente Schifani di revocare i due assessori regionali espressione della Dc di Cuffaro. Alla luce del quadro che sta emergendo, però, ci sentiamo di dover dire che a Sud chiama Nord non basta questa decisione. Mercoledì, in occasione della conferenza stampa all’Ars, diremo chiaramente cosa serve davvero”.

Lo afferma in una nota Cateno De Luca, capogruppo all’Ars di Sud chiama Nord.

Micari(Iv): “Da Schifani nessuna coerenza”

“Pur di mantenere la poltrona, il presidente Schifani continua a giocare a scaricabarile, cacciando dalla giunta i due assessori di Cuffaro, che fino a ieri coccolava quale alleato fedele”. Lo dice Fabrizio Micari, componente del direttivo di Iv Sicilia.

“Ci domandiamo con quale coerenza cacci Albano e Messina, ma tenga Sammartino, sotto processo per corruzione, e Amata, indagata anch’essa per corruzione. Come può Galvagno continuare a restare al suo posto? Noi siamo garantisti: il problema dovrebbe essere di merito, non solo il fatto che sono indagati. Basta con lo scaricabarile. È Schifani – conclude Micari – a dover andare a casa, subito”.