La decisione del questore

PALERMO – Niente sospensione della licenza. Il procedimento amministrativo si chiude con un ammonimento da parte del questore di Palermo. Daniela Spinnato, titolare della discoteca Zaya, in futuro dovrà attivare “idonee misure preventive in grado, quanto meno, di prevenire l’accadimento di simili episodi”.

Il riferimento è alla rissa scoppiata lo scorso 8 febbraio davanti al locale di via Cavour. La polizia ha identificato e denunciato cinque tra giovani, tra i 25 e i 26 anni. Avrebbero cercato di rimuovere le transenne laterali per entrare nel locale senza pagare. Gli addetti alla sicurezza li hanno allontanati ed è scoppiato il putiferio. Per vendetta i giovani scagliarono di tutto contro le vetrate.

La tesi difensiva dei legali della titolare, gli avvocati Mario Bellavista e Fausta Catalano, è che non avesse alcuna responsabilità di quanto accaduto e che gli addetti alla sicurezza si erano impegnati per contenere la rissa. Una tesi he ha convinto il questore: procedimento amministrativo archiviato senza sospensione della licenza.