Rivoluzione in Fiat: mai più auto grigie

FIAT dice addio alla produzione di auto grigie. La decisione – fa sapere l’azienda – è stata presa “per esaltare l’importanza dei colori nella vita, incarnando lo stile di vita italiano e riaffermando il valore della Nuova Dolce Vita del Marchio”.

L’Italia è legata a colori vivaci come il Mare d’Italia, il Sole d’Italia, la Terra d’Italia e il Cielo d’Italia, riferisce la casa automobilsitica parte del gruppo Stellantis, spiegando che la strategia è stata attuata per aggiungere un tratto distintivo alle vetture FIAT nel mercato automobilistico, con il 2023 indicato come “l’anno di un notevole cambiamento per il Marchio”.

“Si tratta di una scelta impegnativa e dirompente”, ha dichiarato Olivier Francois, CEO FIAT e Global Chief Marketing Officer di Stellantis – affermando che l’azienda “vuole ispirare le persone a vivere con ottimismo e positività e questa sarà anche una delle missioni della nuova Fiat 600e, l’elettrica per famiglie e amici, che sarà presentata il 4 luglio”.