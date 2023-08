Incendi in Sicilia: chiuso lo scalo di Birgi, voli dirottati su Palermo VIDEO

La sospensione dell'attività all'aeroporto è prevista fino alle 20

TRAPANI – Un forte vento di scirocco sta soffiando a Palermo e in altre province della Sicilia, soprattutto nel Trapanese, dove sono in corso alcuni incendi che hanno costretto alla chiusura dell’aeroporto di Trapani-Birgi e allo sgombero di centinaia di turisti dalla Tonnara di Scopello e dalle zone circostanti.

Il fuoco divampato in un vallone ha portato alla chiusura dell’aeroporto di Trapani-Birgi, col sistema aereo dell’isola già sotto stress per via dei due stop, in piena stagione estiva, dello scalo Fontanarossa di Catania. Airgest ha disposto la sospensione di tutte le operazioni di aviazione civile dell’aeroporto di Trapani Birgi a causa di un rogo che si è sviluppato nella campagne circostanti, lato mare, e che si sta propagando all’interno del sedime aeroportuale lato pista.

I soccorsi

Sono in corso le operazioni di spegnimento con mezzi antincendio militari del 37′ Stormo e civili, compreso un elicottero antincendio del 82′ CSAR dell’aeronautica.

I voli dirottati

Sono stati dirottati su Palermo alcuni voli che dovevano atterrare all’aeroporto di Birgi, a causa della chiusura dello scalo trapanese. Complessivamente sono sei. Tra questi il volo Ryanair FR 3252 proveniente da Porto e diretto a Trapani Birgi. Dirottati anche altri voli provenienti da Belgrado e Bratisvava. La sospensione dell’attività all’aeroporto di Trapani Birgi è prevista fino alle ore 20.

Ombra: “Bisogna contenere i danni”

“Stiamo collaborando con l’aeronautica militare e i vigili del fuoco per il contenimento dei danni. La struttura, fortunatamente, allo stato attuale, non è sfiorata, abbiamo comunque emesso un avviso per l’interruzione di tutti i voli fino a che le fiamme non saranno domate e la pista ispezionata. Questa stagione degli incendi sta mettendo a dura prova il sistema aeroportuale tutto”, spiega il presidente dell’Airgest, Salvatore Ombra.

Airgest: “Situazione sotto controllo”

“La situazione è sotto controllo – aggiunge Ombra -. Ci sono gli ultimi focolai in fase di spegnimento da parte dei vigili del fuoco. É in corso l’ispezione della pista per consentire poi la pulizia, proveremo ad anticipare la riapertura”.

“Da Catania e Comiso supporto a Trapani”

“La Sac si è subito resa disponibile a supportare con i due scali di Catania e Comiso l’aeroporto di Trapani Birgi dopo la chiusura della scalo trapanese per l’incendio sviluppatosi a ridosso delle piste dello scalo Ignazio Florio”. Lo ha dichiarato all’Italpress l’amministratore delegato della Società Aeroporto Catania, Nico Torrisi.