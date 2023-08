Sicilia in fiamme: chiuso lo scalo di Birgi, volo dirottato su Palermo

Sgomberata la Tonnara di Scopello, turisti fuggiti via mare: Canadair in azione VIDEO e FOTO

PALERMO – Un forte vento di scirocco sta soffiando a Palermo e in altre province della Sicilia, soprattutto nel Trapanese dove sono in corso alcuni incendi che hanno costretto alla chiusura dell’aeroporto di Trapani-Birgi e allo sgombero di centinaia di turisti dalla Tonnara di Scopello e dalle zone circostanti. Sono 36 gli incendi in corso in Sicilia in questa domenica di gran caldo. Per fronteggiare i roghi sono impegnati i forestali e i vigili del fuoco su decine di fronti. Quattro incendi sono divampati nell’Agrigentino a Cianciana in contrada Bissana, Calamonaci in contrada Canalicchio a Sciacca contrada San Calogero Isabella e Alessandria della Rocca in contrada Gabibbi.

Roghi nel Nisseno e nell’Ennese

Nel Nisseno a Mazzarino in contrada San Cono Sottano, a Niscemi lungo la strada provinciale 11, e a Santa Caterina Villarmosa in contrada Muleri. Nel catanese a Caltagirone contrada Croce, a Mascali, a Piedimonte Etneo in contrada Zappello di Campagna e in contrada Ven, a Castiglione si Sicilia in contrada Marchesa e in contrada Passo Siletta e a Linguaglossa in contrada Panella. Nell’ennese roghi a Pietraperzia in contrada Masseria Minniti, a Barrafranca in contrada Galati.

Incendi anche nel Palermitano

Nel Palermitano fiammea Contessa Entellina in contrada Garcia, a Monreale nella zona di Santuario Tagliavia, a Monreale nel Lago Poma, a Santa Cristina Gela in contrada Pianetto, e nella zona di Giacalone. Vigili del fuoco in azione anche a Giacalone, per spegnere le fiamme appiccate alla macchia mediterranea e cumuli di immondizia. Ancora in fiamme Monte Pellegrino, a Palermo. Un incendio è in corso sul versante dell’Arenella, sul posto stanno intervenendo forestali e vigili del fuoco.

Situazione critica nel Trapanese

Nel Trapanese a Santa Ninfa in contrada Finestrelle, ad Alcamo in contrada Monte Bonifato, a Buseto Palizzolo, a Baglio Portelli, a Castellammare del Golfo in contrada Sarmuci, a Custonaci in contrada Frassino, a Erice in contrada Baglio, a Marsala in contrada Filippo a Poggioreale e a Salemi in contrada Monte Polizzo. Chiusa la statale 119 di Gibellina sempre per un incendio nei pressi di Alcamo.

A Scopello 200 turisti fuggiti via mare

Un altro rogo ha costretto i soccorritori a sgomberare la Tonnara di Scopello, circa 200 turisti sono stati portati in salvo via mare. Segnalate code di auto dal borgo in direzione di Castellammare del Golfo.

Nel Messinese

Infine nel Messinese a Castell’Umberto in contrada Bivio Colamarco e a Librizzi in contrada San Sebastiano. I vigili del fuoco di Milazzo sono intervenuti per estinguere un incendio che ha coinvolto un deposito di bevande, nelle vicinanze dell’ospedale.

Chiuso l’aeroporto di Birgi

A causa di un incendio è stato chiuso l’aeroporto di Trapani. Le fiamme sono divampate in un vallone che costeggia le piste dello scalo di Birgi. Airgest ha disposto la sospensione di tutte le operazioni di aviazione civile dell’aeroporto di Trapani Birgi a causa di un incendio che si è sviluppato nella campagne circostanti, lato mare, e che si sta propagando all’interno del sedime aeroportuale lato pista. Sono in corso le operazioni di spegnimento con mezzi antincendio militari del 37′ Stormo e civili, compreso un elicottero antincendio del 82′ CSAR dell’aeronautica.

Il volo Ryanair FR 3252 proveniente da Porto e diretto a Trapani Birgi è stato dirottato su Palermo, a causa della chiusura dello scalo trapanese.

“Stiamo collaborando con i vigili per contenere i danni”

“Stiamo collaborando con l’aeronautica militare e i vigili del fuoco per il contenimento dei danni. La struttura, fortunatamente, allo stato attuale, non è sfiorata, abbiamo comunque emesso un avviso per l’interruzione di tutti i voli fino a che le fiamme non saranno domate e la pista ispezionata. Questa stagione degli incendi – conclude Ombra – sta mettendo a dura prova il sistema aeroportuale tutto”.

“Da Catania e Comiso supporto a Trapani”

“La Sac si è subito resa disponibile a supportare con i due scali di Catania e Comiso l’aeroporto di Trapani Birgi dopo la chiusura della scalo trapanese per l’incendio sviluppatosi a ridosso delle piste dello scalo Ignazio Florio”. Lo ha dichiarato all’Italpress l’amministratore delegato della Società Aeroporto Catania, Nico Torrisi.

Schifani: “Attivi canadair ed elicotteri per i roghi”

“In queste ore, anche a causa del forte vento di scirocco, diversi incendi stanno interessando alcune province della Sicilia. Le sale operative del nostro Corpo forestale e della Protezione civile sono in costante contatto con i sindaci del territorio per monitorare la situazione. Sono attivi diversi mezzi aerei tra canadair e elicotteri regionali e fortunatamente nessuno al momento è rimasto ferito e non risultano danni alle abitazioni”. Lo dice il presidente della Regione siciliana Renato Schifani.

Cocina: “Paura per i piromani”

“La situazione più grave si registra nel Trapanese – dichiara all’Italpress il dirigente generale del Dipartimento Protezione Civile della Regione, Salvatore Cocina – ma incendi vengono segnalati in tutta la Sicilia. Il timore è che i piromani possano trovare spazio per innescare roghi. Così sono stati intensificati i controlli. È il caso di Palermo, ma non solo. Su sollecitazione del presidente della Regione, Renato Schifani, con cui sono in stretto contatto, abbiamo chiesto alla Prefettura il pattugliamento di Monte Pellegrino”.