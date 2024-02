Roma, momenti di terrore per un turista: derubato, minacciato e lascito seminudo

Ha raccontato di essere stato seguito da un'auto

ROMA – Momenti di terrore all’alba ieri mattina, mercoledì 7 febbraio, per un ragazzo inglese che si trovava, insieme ad alcuni amici, in vacanza a Roma. Il giovane, di 25 anni, è stato aggredito e rapinato in via Principe Amedeo, a pochi passi dalla stazione Termini, da tre individui scesi da una vettura bianca con la quale si sono poi allontanati.

Il 25enne è stato minacciato con un coltello e costretto a spogliarsi, quindi è stato abbandonato seminudo e terrorizzato in mezzo alla strada.

Sul caso indaga la polizia. Gli agenti sono accorsi alle 5 del mattino dopo la chiamata da parte di alcuni passanti che hanno notato il ragazzo aggirarsi disperato per strada e hanno avvisato il 112. La vittima non è rimasta ferita. I banditi sono fuggiti con felpa e scarpe griffate oltre a portafoglio e smartphone dell’inglese.

Secondo il racconto, i tre lo hanno seguito con l’auto e sono anche saliti sul marciapiede con la vettura quando lui ha tentato di seminarli a piedi. Si indaga ora per capire se lo stesso gruppetto sia responsabile di altre rapine a passante dello stesso genere.