“Rosaenero Web&Tv”: la puntata del 9 ottobre VIDEO

Partecipano Guido Monastra, Salvatore Geraci, Fabrizio Vitale e Giuseppe Leone

PALERMO – Si riparte. Va in onda la prima puntata della nuova stagione di “Rosaenero Web&Tv”, il talk di approfondimento sul Palermo calcio con il direttore di LiveSicilia Guido Monastra, insieme ai giornalisti Salvatore Geraci, Fabrizio Vitale e Giuseppe Leone.

Tra i temi del giorno l’analisi della bella vittoria del Palermo sul campo del Modena. I rosanero stanno vivendo un grandissimo avvio di campionato, occupano il secondo posto in classifica alle spalle del Parma (ma con una gara in meno) e c’è tanta carne al fuoco.



