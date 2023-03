Pelligra: “Connetteremo l’Australia a Catania. Bresciano ha esperienza”

"Adesso anche chi non ha origini siciliane o italiane tifa Catania in Australia"

1' DI LETTURA

CATANIA – “Sicuramente connetterò l’Australia a Catania, ma connetterò anche il resto del mondo a Catania; in modo che le persone di tutto il mondo possano conoscere questa città e questo club”. Così il presidente del Catania Ross Pelligra ai microfoni di “Catanista.com”. Durante una lunga intervista, il patron del club etneo ha parlato della sua esperienza siciliana a 360 gradi. “Gli australiani, ormai, conoscono Catania. Connetteremo sempre più persone in Australia per far capire cosa è Catania. In Australia, ci sono persone non di origine catanese, non di origine siciliane e persino non italiana che adesso tifano per il Catania e vengono a guardare le partite la domenica sera nei locali, nei bar e nei ristoranti dove ci incontriamo”, e persino nei nostri quartier generali”.

“Mark Bresciano all’interno del club? L’esperienza che Vincenzo Grella e Mark Bresciano portano è quella di conoscere il gioco del calcio, ma anche il mondo degli affari – spiega con precisione Ross Pelligra -. Sanno come funzionano i club, sono stati in giro per il mondo come calciatori, hanno partecipato a competizioni iridate, tra cui i Mondiali. Averli al mio fianco è garanzia di certezza che otterremo i risultati giusti per il nostro staff, la squadra e i tifosi”