Le rubano il cane e fuggono: si aggrappa al cofano dell’auto dei ladri VIDEO

Si aggrappa al cofano dell’auto dei ladri, dopo che questi le hanno rubato il suo amato cane. Una scena drammatica si è svolta in pieno giorno a Los Angeles, dove Ali Zacharias è stata vista in una disperata lotta per recuperare, Onyx, un Bulldog francese, rapito sotto i suoi occhi. Mentre pranzava all’aperto, una sconosciuta ha attirato l’attenzione di Onyx, lo ha preso in braccio e si è data alla fuga con l’animale. La ladra è entrata subito in un’auto già in attesa con i complici al volante.

Si aggrappa al cofano dei ladri: la lotta per il salvataggio del cucciolo

Nel tentativo eroico di salvare il suo cane, Zacharias ha fatto l’impensabile: si è aggrappata al cofano dell’auto dei rapitori, aggrappandosi disperatamente mentre il veicolo accelerava. Un testimone ha immortalato la scena, mostrando la donna aggrappata al veicolo per centinaia di metri, fino a quando non è stata disarcionata in una curva, cadendo pesantemente sull’asfalto.

Fortunatamente, La padrona dell’animale non ha subito ferite gravi, ma il trauma emotivo della perdita di Onyx è palpabile. “È stato orribile,” ha raccontato Zacharias in un’intervista a Ktla, ricordando il terrore provato mentre l’auto guadagnava velocità. “Ho pensato che avrei potuto morire. Nessuno mi ha aiutato; tutto quello che ricordo è l’auto che mi sopraggiungeva e io che mi aggrappavo per la vita.”

Il dipartimento di polizia di Los Angeles ha avviato un’indagine sull’accaduto, mentre Zacharias affronta la disperazione di aver perso “suo figlio”, come affettuosamente chiama Onyx. Ha anche annunciato una sostanziosa ricompensa per chiunque possa fornire informazioni che portino al sicuro ritorno del suo cane, dimostrando il legame indissolubile che unisce lei e il suo amato cane.



