S3 Campus incontra 2.000 studenti: 3 giorni a ‘Scuole in sport’

ACIREALE – Dopo il rinvio per l’allerta meteo, continua la campagna di informazione e sensibilizzazione del progetto S3 Campus all’interno della manifestazione Scuole in sport.

Oltre 2.000 gli studenti coinvolti delle scuole del Catanese, molti dei quali futuri universitari che si confronteranno con i nodi della mobilità e le innovazioni del progetto S3 Campus.

S3 Campus, nuova campagna di informazione

Dal 22 al 24 maggio saranno illustrati ai futuri universitari i vantaggi per la mobilità sostenibile. Sarà anche un momento di confronto e di disseminazione dei risultati conseguiti dalle università di Catania e Palermo, oltre che dai partner.

Contemporaneamente, in Largo Francesco Vecchio ad Acireale, sarà un’altra giornata all’insegna del divertimento, della socialità e della sana competizione per centinaia di studenti. Alle ore 9.00 del 22 maggio inizieranno le gare di atletica leggera e gli sport di squadra per gli istituti secondari di secondo grado.

Sabato 24 alle ore 9.00, a conclusione di “Scuole in Sport”, tutti gli organizzatori e i partecipanti, si riuniranno in Largo Francesco Vecchio per la “Festa Dello Sport”, il gran finale della manifestazione. Nel corso della mattinata si esibiranno le associazioni sportive acesi e si terrà la premiazione degli alunni che hanno partecipato alle competizioni sportive.

“Scuole in Sport 2025” è organizzato dalla Città di Acireale in collaborazione con istituti scolastici, associazioni sportive e culturali, Consulta dello sport, Consulta giovanile e in partnership con il progetto S3Campus. L’evento è inserito nel programma Maggio il Mese dei Giovani di Acireale E2025, sostenuto dalla Regione Siciliana.

La partnership

Partner dell’edizione 2025 di Scuole in Sport è il progetto S3Campus che coinvolge le Università di Catania e Palermo e partner di rilievo nazionale, da Acea Energia a Softec, Cerisvi, Colombo, Europrosvi e GruppoMega.

Attraverso algoritmi propri dell’intelligenza artificiale gli atenei stanno diventando l’epicentro di nuove strategie per la mobilità sostenibile: colonnine di ricarica energetica, app intelligenti e droni per monitorare i parcheggi disponibili e coniugare le esigenze degli utenti con un minore impatto ambientale.

Presso lo stand di S3 Campus in Largo Francesco Vecchio, gli studenti potranno scoprire i nuovi applicativi al servizio degli atenei. Durante la premiazione finale, previsti riconoscimenti per le scuole che si distingueranno per i migliori risultati conseguiti. Mediapartner il quotidiano LiveSicilia e Gap.

Gli obiettivi

L’obiettivo primo di S3 Campus è quello di promuovere grazie a piattaforme innovative ad alta tecnologia, l’introduzione, all’interno degli Atenei, di nuovi strumenti per ottimizzare la gestione dei servizi, promuovere la mobilità sostenibile e incentivare il rispetto per l’ambiente.

S3 Campus, finanziato dalla Regione Siciliana attraverso fondi P.O.C., nasce e si sviluppa con l’obiettivo di migliorare l’esperienza e la vivibilità dei Campus delle Università di Palermo e Catania.

Partners del progetto sono Acea Energia – Capofila del Progetto – Cerisvi, Colombo, Gap, GruppoMega, Europrosvi, LiveSicilia.it, Softec, Università di Catania e Università di Palermo.

