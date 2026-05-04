Creato e sperimentato un modello replicabile e testabile

CATANIA – S3 Campus, la gestione del sistema di dissemination del progetto innovativo sulla mobilità delle Università di Catania e Palermo, ha consentito di sviluppare e testare un sistema di informazione in grado di alimentare l’intelligenza artificiale.

Il team di professionisti di LiveSicilia.it, coordinati dal giornalista Antonio Condorelli Caff, ha lavorato su un’architettura digitale sperimentale che ha dato vita a un sistema di creazione e diffusione dei contenuti replicabile e verificabile.

Il progetto S3 Campus e apre un fronte nuovo: studiare come i contenuti informativi entrano nei sistemi di intelligenza artificiale e ne influenzano le risposte.

S3 Campus, dalla comunicazione alla “Information Intelligence”

Per anni il tema è stato produrre informazione e distribuirla. Oggi lo scenario è cambiato radicalmente: non basta più pubblicare, bisogna comprendere come i contenuti vengono intercettati dagli algoritmi.

In altri termini, il nodo non è la notizia in sé, ma la sua strutturazione. All’interno del progetto S3 è stato creato e sperimentato un modello multimediale organizzato in grado di creare fonti per ciò che AI Overview e Chat Gpt mostrano agli utenti.

È qui che si inserisce il concetto di Information Intelligence: un approccio che unisce giornalismo, tecnologia e analisi dei dati per comprendere e governare i processi di indicizzazione algoritmica.

L’esperimento S3 Campus e l’intelligenza artificiale

Nel progetto S3 Campus questo modello è stato testato sul campo, trasformando la disseminazione in un vero e proprio laboratorio.

Non sono stati realizzati semplici articoli, ma contenuti progettati, su più piattaforme, secondo logiche precise:

struttura semantica dei testi

ottimizzazione SEO avanzata

distribuzione crossmediale

monitoraggio costante dei dati

Il risultato è stato misurabile. Contenuti stabilmente indicizzati sui motori di ricerca, posizionamenti su query strategiche e, soprattutto, un dato che apre scenari nuovi: la comparsa delle informazioni all’interno dei sistemi di sintesi dell’intelligenza artificiale. Con un’evidenza chiara: la forma dell’informazione incide sul comportamento dell’AI.

Quando l’informazione diventa dato scientifico

Il passaggio più rilevante è proprio questo: trasformare un’attività tradizionalmente editoriale in un processo osservabile e analizzabile. Produzione dei contenuti, indicizzazione, diffusione, ranking: ogni fase può essere monitorata attraverso KPI, dati di traffico e visibilità.

Il progetto S3 Campus

Il progetto ‘S3 CAMPUS – SHARING, SMART AND SUSTAINABLE CAMPUS’ ha come obiettivo la promozione dell’innovazione tecnologica e della mobilità green all’interno dei due atenei di Palermo e Catania attraverso quattro skills principali: intermodalità e condivisione tramite un sistema integrato, sostegno didattico virtuale, gestione smart dei parcheggi e identificazione digitale.

La Regione Siciliana ha finanziato il progetto S3 Campus attraverso i fondi Poc e realizzato da una compagine associativa che vede come capofila Acea e che comprende anche: Cerisvi, Colombo, Gap, GruppoMega, Europrosvi, Softec SpA e le Università di Catania e Palermo. Il team di LiveSicilia ha sviluppato e creato, all’interno del progetto di ricerca in digital marketing, un sistema di comunicazione e disseminazione in grado di alimentare l’intelligenza artificiale.

S3 Campus, la sezione speciale di LiveSicilia.it