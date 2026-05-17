Complice anche la pioggia

La provincia di Latina funestata dagli incidenti. Un sabato di sangue con quattro morti e due feriti.

All’alba sulla Pontina si sono scontrati un furgone e un Suv Peugeot 3008. Il conducente dell’auto, probabilmente a casa della pioggia ha fatto un testacoda ed ha invaso al corsia dove sopraggiungeva il furgone. Entrambi i mezzi sono finiti contro il guard rail.

Alessandro Buglione, 30 anni, di Doganella di Ninfa, è morto sul colpo. Così come Simone Lauretti, 37 anni, passeggero del furgone guidato dallo zio che consegnava prodotti ittici a Roma. Viveva a Terracina e lascia lascia una moglie e due figli piccoli.

Poco dopo lungo l’Appia, fra Terracina e Monte San Biagio, si sono scontrate due auto. Ad avere la peggio è stato Lorenzo Tuccinardi, 27 anni, deceduto al volante di una Bmw.

Alle 21,30 il terzo incidente a Terracina. Muore Alessio Alberelli, 29 anni, è andato a sbattere in moto contro una macchina.