Salernitana-Palermo, Brunori: “Fatta una grande prestazione”

Il capitano: "Vittoria fondamentale. I tifosi ci danno una carica importante"

“Era fondamentale fare una grande prestazione contro la Salernitana e l’abbiamo fatta, il primo tempo soprattutto”. Matteo Brunori, capitano del Palermo e autore di un gol e di un assist nella vittoria per 2-1 contro i granata, commenta la gara ai microfoni ufficiali del club nel post partita. “Abbiamo dato energia e spirito di sacrifico da parte di tutti, una grande prestazione e una vittoria fondamentale”.

“Punizione con Blin? È stato Alex a capire il da farsi, è stata molto spontanea come cosa e l’abbiamo vista al momento quindi è stato bravo a capire la soluzione più giusta. Tifosi in trasferta? È sempre bello, come ho sempre detto ci danno una carica importante. Ora abbiamo sette partite e loro ci possono solo aiutare. Abbiamo bisogno di loro e sta a noi portarceli dalla nostra parte”.