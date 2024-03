Salvini a Catania: “Il Ponte? Cambio di vita in meglio per l’Italia” VIDEO

Il ministro inaugura il cantiere della Metropolitana etnea

BELPASSO (CATANIA) – “Faccio lo stalker telefonico per sollecitare l’attuazione di quanto previsto. Se mi intercettano, chissà cosa penseranno di me visto che si sta parlando di dossieraggio. Ritengo che le imprese devonono essere pagate non dopo anni, ma dopo settimane e nei tempi previsti. Sto rompendo le scatole in ogni colomba”. Così il ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti Matteo Salvini a Belpasso rispondendo alle domande dei giornalisti a margine del via ai lavori per la tratta Misterbianco-Paternò della metropolitana di Catania.

“Sono contento perché stiamo recuperando anni di ritardi. Non ci sono mai stati tanti investimenti veri, cantieri veri e non inaugurazioni finte” ha detto ancora. “In Sicilia – ha aggiunto il ministro – non ci sarà soltanto il Ponte, che sarà un cambiamento totale di vita in meglio non solo per l’isola ma per tutt’Italia, perché da solo non risolve il problema. Il Ponte con i 30 miliardi che stiamo investendo sulle strade e sulle autostrade, le ferrovie e le metropolitane in Sicilia e gli altri 30 miliardi in Calabria cambia la vita.Gli italiani in generale tra qualche anno toccheranno con mano che stiamo facendo quello che i nostri genitori hanno fatto per l’Italia nel Secondo Dopoguerra”.