Palermo, Dionisi: “Samp rinnovata, giocheremo per ottenere il massimo”

Il tecnico presenta la sfida: "Brunori gioca. Non dobbiamo guardarci indietro ora"

In vista del match contro la Sampdoria di sabato pomeriggio, il tecnico del Palermo Alessio Dionisi ha presentato la gara in conferenza stampa. Dal Palermo CFA di Torretta, infatti, l’allenatore dei rosanero ha detto la sua in merito al recente periodo positivo dei suoi verso la parte finale di questo campionato di Serie B.

“Di Francesco riproposto esterno di centrocampo? Perché no. Dobbiamo sapere chi abbiamo davanti, ogni partita è diversa e in base agli interpreti si attacca in maniera diversa. Avendo giocatori più offensivi in certe zone magari la squadra è predisposta ad attaccare gli spazi in alcune zone anziché in altre. Questo non vuol dire che chi ha giocato contro il Brescia rigiocherà contro la Samp, ci saranno delle valutazioni in settimana. La Samp non è quella dell’andata e nemmeno quella di un mese fa, ha giocatori importanti e ha cambiato tanto, la rispettiamo ma abbiamo le qualità per fare partita vera a Genova”.

“Il rientro di Nikolaou è un punto interrogativo, la valutazione la facciamo giorno per giorno – prosegue Dionisi -. Era in panchina domenica scorsa perché si stava riaffacciando ad allenarsi con la squadra. Era più un bisogno che aveva la squadra di stare insieme, quindi faremo le valutazioni e vedremo eventualmente per quanto ci sarà se ci sarà. Non ci sarà Ceccaroni, ma ci saranno possibilità per altri. Abbiamo giocatori duttili ed è importante. Faremo le valutazioni che stiamo già facendo, ma c’è ancora un giorno. Ci saranno certamente dei cambiamenti rispetto alla partita precedente“.

“Ranocchia? Sta bene, si è allenato tutta la settimana. La scorsa non si è allenato con la stessa intensità di questa per l’influenza. Di Francesco è importante, ha fatto bene, mancava dal campo da tempo e chi è entrato ha dato il suo contributo come Vasic o Lund che è stato protagonista negli ultimi 10 minuti partecipando all’azione del rigore. I ragazzi hanno caratteristiche diverse, le scelte del centrocampo possono essere fatte in base alle valutazioni su altri giocatori. Vorrei una squadra che mostri le proprie qualità con rispetto dell’avversario”.

“Continuità? Non c’è tanto da guardare indietro e pensare a quello che si è fatto ma a quello che si deve fare. Fuori casa dobbiamo avere un rendimento all’altezza per ottenere quello che vogliamo e per migliorare la nostra classifica. Dobbiamo essere positivi e lucidi a prescindere da chi abbiamo davanti. Se guardi l’avversario vedi che è forte, ma se guardi la classifica non sembra così anche se non c’è classifica che tenga secondo me. Io sono convinto che faremo partita vera e la faremo per ottenere il massimo, poi riuscirci dipende non solo da noi. Sarà una gara diversa da quella dell’andata e diversa da quella con il Brescia“.

Dionisi, dunque, si è concentrato anche sui prossimi avversari: “La Sampdoria ha cambiato pelle in meglio, per loro. Rispetto alla gara dell’andata credo che potranno scendere con 7 o 8 giocatori nuovi. Hanno un tridente nuovo e hanno alzato il livello. Pensiamo a Coda che è uno dei più prolifici in Serie B e per ora gioca meno, oppure c’è anche Niang che è un giocatore di Serie A. Rispettiamo la Samp, poi speriamo facciano loro l’errore di non rispettare noi. Non dobbiamo certo snaturarci, troveremo di fronte una squadra forte. Nelle ultime due partite mi hanno sorpreso in positivo, al 40’ il bari aveva fatto 0 tiri e loro 12, poi contro il Sassuolo hanno giocato alla pari. Sarà una partita difficile per entrambe le squadre”.

“Henry è la prima settimana che si è allenato con la squadra in parte, oggi ha fatto tutto l’allenamento e conto che possa esserci ed essere disponibile. Un tridente con Le Douaron, Brunori e Pohjanpalo non lo escludo, ci lavoriamo. A me Verre fa impazzire in positivo, lui è un vero trequartista con attitudini da centrocampista che lo portano a tornare in difesa, ha più qualità di tutti in squadra. Brunori è importante, rientra e gioca”, ha concluso il tecnico dei rosanero.