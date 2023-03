San Gregorio ha la sua candidata sindaca: è Eleonora Suizzo

"Sono tra le prime imprenditrici ad avere creduto alla città di San Gregorio", dice.

2' DI LETTURA

SAN GREGORIO. Scende in campo a San Gregorio di Catania la lista civica “Progetto civico per San Gregorio” guidata dalla prima candidata donna a Sindaco, Eleonora Suizzo. La data scelta per l’annuncio è stata, non a caso, quella dell’8 marzo Giornata Internazionale della donna. “San Gregorio merita la prima Sindaca della sua storia per dare un tono al femminile al suo futuro che già stiamo progettando con tutte le componenti e i componenti della lista”.

Il curriculum

Eleonora Suizzo sangregorese d’adozione da oltre 16 anni, imprenditrice, mamma, ex amministratore locale ed ultra-maratoneta, nasce il 20 giugno 1976. Laureata in Scienze Politiche ha maturato una esperienza decennale presso il Centro Orientamento e formazione dell’Università di Catania, poi, nel ruolo di responsabile HR in un’azienda privata del siracusano ed oggi imprenditrice al Centro storico di San Gregorio di Catania.

“Sono tra le prime imprenditrici ad avere creduto alla città di San Gregorio – spiega la candidata sindaca Suizzo – investendo energie e finanze in una delle città più belle dell’hinterland il cui valore aggiunto è rappresentato dallo spessore dei nostri concittadini ai quali sarà dedicata la nostra esperienza amministrativa”.

Già consigliere comunale dal 2013 al 2018 poi Assessore comunale negli anni 2018 e 2019 ha deciso di sposare un progetto ambizioso: “Da maratoneta appassionata e combattiva, non accetto di vedere il paese in cui vivo, in cui ho scelto di far crescere mio figlio e nel quale ho investito i risparmi di una vita per avviare la mia attività commerciale, abbandonato e senza prospettive nonostante le sue molteplici potenzialità. Il cittadino non deve pagare per l’ignavia e la poca determinazione di un’amministrazione stanca ed unidirezionale”.

La squadra

A far parte del progetto di Eleonora Suizzo anche il coordinatore comunale di FdI ed ex consigliere comunale Emanuele Di Mauro, l’ex Sindaco e consigliere di minoranza Remo Palermo con le uscenti consigliere Giovanna Treccarichi e Ketty Privitera, Giuseppe Russo ex consigliere e conoscitore privilegiato e competente del Centro Storico cittadino, Stefano Lo Bianco, per anni consigliere ed Assessore nonché Giuseppe Gullo e tutti gli altri candidati della prima candidata Sindaco al femminile di San Gregorio di Catania.

“Da qui, dalla festa delle donne parte una marcia di uomini e donne determinate e competenti – conclude la Suizzo – a San Gregorio abbiamo tutti bisogno di respirare aria nuova, pulita e organizzata. Abbiamo voglia di ascoltare e vivere le persone che vivono con e intorno a noi perché si investa il futuro del paese non solo in feste e balletti che non bastano per far crescere la nostra splendida cittadina”.