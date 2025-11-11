Di Mauro e Aiello hanno respinto le accuse

PALERMO – L’unico che finora si è avvalso della facoltà di non rispondere è

Paolo Emilio Russo, dirigente amministrativo del presidio ospedaliero di Avola-Noto e commissario nella gara che Dussmann si è aggiudicata all’Asp di Siracusa.

È uno degli appalti su cui indaga la Procura della Repubblica di Palermo e su cui ci sarebbe stata l’ingerenza di Totò Cuffaro. Un imprenditore segnalato da Saverio Romano, invece, avrebbe ottenuto un subappalto.

Di Mauro e Aiello negano le accuse

Nel corso degli interrogativi preventivi hanno risposto Giuseppa Di Mauro, presidente della commissione di gara, e Ferdinando Aiello, consulente che avrebbe avuto svolto un ruolo di cerniera fra l’impresa e l’ente pubblico.

Davanti al giudice per le indagini preliminari Carmen Salustro, avrebbero negato le accuse che gli vengono mosse. Di Mauro avrebbe solo confermato lo stop al completamento della gara ricevuto dal direttore generale Alessandro Caltagirone. Nulla sapeva di ciò che sarebbe accaduto alle sue spalle. Non si sa se siano state poste delle domande che hanno riguardato una presunta turbativa nella turbativa della gara d’appalto. L’ipotesi è che ad aggiudicarsela avrebbe dovuto essere un’altra azienda, superata in dirittura d’arrivo da Dussmann grazie ad un maggiore ribasso.

I prossimi interrogatori

Ora si attendono gli interrogatori di Marco Dammone, funzionario commerciale della Dussmann, e del legale rappresentante Mauro Marchese. Gli avvocati del primo hanno preferito non rilasciare dichiarazioni, mentre Marchese offrirà “una ricostruzione alternativa rispetto al contenuto delle intercettazioni”.