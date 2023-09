Sanità, la Cisl: “Aumentare i tetti di spesa per stabilizzare”

La nota del sindacato.

“Non è più differibile la Costituzione del tavolo presso l’assessorato alla Salute per discutere dell’aumento dei tetti di spesa così da consentire la stabilizzazione del personale precario della sanità come pure previsto dal protocollo firmato dall’assessore Volo e dai sindacati” a dichiararlo sono Paolo Montera e Marco Corrao rispettivamente segretario generale e segretario regionale con delega alla sanità della Cisl Fp Sicilia.

I sindacalisti hanno formalmente richiesto la convocazione agli uffici di piazza Ottavio Ziino. “Malgrado il protocollo sia dello scorso marzo-spiegano- molti percorsi di stabilizzazione sono ancora in corso di definizione e, come pure era previsto, è emerso che i tetti di spesa non consentono la stabilizzazione di tutto il personale precario. Questa situazione è ancora più evidente nelle aziende delle tre Città metropolitane”.

“Se non vogliamo arrivare al paradosso – aggiungono Montera e Corrao – occorre procedere immediatamente all’aumento dei tetti di spesa. Infatti, se da una parte il governo regionale pone in essere le azioni necessarie per l’abbattimento delle liste di attesa della sanità siciliana dall’altra, rischia di perdere personale già qualificato in servizio. Risulta evidente quindi – proseguono – che nell’eventualità in cui venisse a mancare questo personale gli standard raggiunti verrebbero peggiorati piuttosto che migliorati”.

“Solo nella provincia di Palermo – concludono Montera e Corrao – 400 dipendenti hanno il contratto in scadenza a fine anno. Non si può neanche pensare, in un contesto normativo che consente la stabilizzazione, che queste professionalità vadano disperse”.