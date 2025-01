L'addio dopo settimane difficili

PALERMO – Giovanna Volo ha rassegnato le dimissioni da assessore alla Salute. La donna scelta all’inizio dell’era Schifani a Palazzo d’Orleans per guidare la sanità siciliana, secondo quanto apprende LiveSicilia da diverse fonti parlamentari, ha deciso di lasciare la poltrona dell’assessorato di piazza Ottavio Ziino al termine di settimane difficili per la sanità regionale.

Faraoni in pole per la sostituzione

Girano già le prime indiscrezioni sul nuovo nome che potrebbe guidare la sanità siciliana: sarebbe quello dell’attuale direttrice generale dell’Asp di Palermo Daniela Faraoni. Una scelta che potrebbe essere ‘a tempo’, quella del governatore Renato Schifani, in attesa di definire il nuovo assetto di Giunta con il rimpasto previsto per le prossime settimane.

La sanità siciliana in tempesta

L’addio di Volo arriva in giorni di tempesta per la sanità siciliana, tra disagi e disservizi. L’ultimo caso, raccontato da LiveSicilia, arriva dal Policlinico d Palermo dove un anziano ha dovuto attendere 23 giorni prima di essere operato per la frattura di tibia e perone.

Altro ospedale nel ciclone è il Villa Sofia di Palermo, dove nei giorni scorsi Schifani si è recato per un blitz a sorpresa registrando “gravi carenze organizzative”. Proprio a Villa Sofia nei giorni scorsi è morto un paziente di 76 anni, Giuseppe Barbaro. La figlia ha presentato un esposto.