Sant’Agata, dalle 16 la diretta video di LiveSicilia e Radio Studio Centrale

Il racconto con ospiti in studio e interviste ai protagonisti

CATANIA – Scatta alle ore 16 la diretta video che vede in campo LiveSicilia e Radio Studio Centrale nel raccontare il pomeriggio, atteso e conclusivo, delle giornate clou di Sant’Agata.

È una Catania scossa dai recenti fatti di cronaca legati alla Villa Bellini e che prova a trovare conforto e reazione nell’abbraccio alla Santa. Fatti sui quali non si può soprassedere: non si può fare finta di niente.

Quella di oggi pomeriggio sarà una narrazione in diretta – su questo articolo di LiveSicilia, sul sito di Radio Studio Centrale e sui nostri social – da Palazzo degli elefanti (con ospiti in studio) e da piazza Duomo e via Etnea con gli interventi dei devoti e dei portatori delle candelore.

Siamo pronti a partire: appuntamento alle ore 16.