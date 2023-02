Sant’Agata, ieri la reposizione delle Reliquie VIDEO

Alla presenza di Monsignor Renna, Arcivescovo di Catania, e Monsignor Raspanti Vescovo di Acireale.

1' DI LETTURA

CATANIA. Settimana che entra sempre più nei vivo dei giorni clou delle festività agatine. Ieri sera, in Cattedrale, si è celebrato il rito della deposizione delle sacre Reliquie di Sant’Agata, accompagnate in queste giornate di preparazione alla Festa, in diversi siti della città.

Al momento hanno partecipato anche l’Arcivescovo Renna ed il Vescovo di Acireale, Raspanti.

I fedeli “ritroveranno” le Reliquie la mattina di sabato 4 febbraio.



[Le immagini sono curate da Gianfranco Romano, ideatore della pagina Facebook “Storia e Tradizioni di Sicilia e Non Solo“]