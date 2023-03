Sant’Agata Li Battiati, arriva la Democrazia partecipata

Il voto unanime del civico consesso.

1' DI LETTURA

CATANIA. Sant’Agata Li Battiati, il Consiglio Comunale ha approvato nell’ultima seduta il regolamento per l’attuazione della “Democrazia Partecipata”, ottemperando così alla Legge Regionale del 2018 e offrendo uno strumento alla cittadinanza che mira ad una sempre maggiore partecipazione della stessa all’attività amministrativa del territorio.



“Siamo molto soddisfatti e ringraziamo tutti i consiglieri comunali che all’unanimità, hanno approvato questo documento su cui si è lavorato con la collaborazione del gruppo “Battiati Oltre”, afferma la Consigliera Rosano, firmataria del documento assieme ai colleghi Pulvirenti e Lo Sauro del gruppo “Battiati Insieme”.

“In un momento in cui la partecipazione alla vita politica da parte della cittadinanza è in costante diminuzione, basti guardare all’astensionismo sempre più altro alle urne, perfino nel nostro piccolo paese ha toccato addirittura il 48% qualche mese fa, azioni come queste, anche simbolicamente, vogliono significare la volontà dei Consiglieri Comunali di invertire la rotta. Chiaramente sappiamo che c’è tanto da lavorare e siamo pronti a farlo”, afferma Lo Sauro. Per la cronaca il regolamento è stato approvato all’unanimità dal Consiglio, che non ha invece approvato una proposta emendativa da parte di un Consigliere del gruppo “Rubino Sindaco”.