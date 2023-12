Sant’Agata li Battiati, giurano due nuovi assessori: Parisi e Manzone

Il sindaco Rubino allarga la maggioranza

SANT’AGATA LI BATTIATI (CATANIA) – Il giuramento è avvenuto questa mattina nella stanza del sindaco Marco Rubino. A prestarlo sono stati i due nuovi assessori della giunta cittadina: si tratta di Ippolito Parisi e Simona Manzone. Le deleghe, a entrambi, verranno assegnate nei prossimi giorni.

“Già al lavoro”

“Sono onorato ed al tempo stesso consapevole della responsabilità che mi attende – ha spiegato Ippolito Parisi -. Personalmente, sono già al lavoro perchè non voglio perdere un solo istante: voglio dare il mio contributo in modo chiaro e coinvolgendo chiunque intenda dare il proprio contributo alla crescita di Sant’Agata li Battiati. Ripagando la meglio la fiducia che mi è stata data”.

Rubino: “Ampio confronto con tutti i gruppi”

E, intanto, il sindaco Rubino allarga il fronte della sua maggioranza: “Battiati continua a crescere. In questo frangente, ad ogni gruppo politico di maggioranza è stata data la massima espressione. Abbiamo azzerato la figura del consigliere-assessore e attraverso il confronto con tutte le parti politiche si è realizzata una nuova giunta. Lunedì ci sarà il giuramento di un terzo assessore, Tommaso Manduca, che solo per questioni di lavoro non ha giurato questa mattina. Andiamo avanti, la nostra comunità continua davvero a crescere: e ringrazio gli assessori Seby Mangano, Tino Cannavò e Salvo Mavilla per il enorme e professionale contributo dato alla nostra comunità”.