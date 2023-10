Saturnia Volley, il presidente Pulvirenti: “Pronti al debutto” VIDEO

Presentata ieri sera la nuova maglia

CATANIA – Ci sarà pure l’emozione del momento: quella della partecipazione ad una Supelega che è il palcoscenico certamente più ambito per un giocatore professionista di volley. E ci sarà pure l’ambizione di dimostrare che, matricola o no, si è ai nastri di partenza non solo per partecipare ma anche per potersi affermare come un punto fermo del movimento per gli anni a venire. Ma ci sarà anche la curiosità di mettersi alla prova e vedere fin dove potersi spingere.

La stagione della Saturnia è ormai lì lì per scattare. Ultimi giorni di rodaggio e ultime sedute d’allenamenti per amalgamarsi nei pensieri, nei moduli e nella mentalità del nuovo coach.

Di riflesso, una società solida con imprenditori e appassionati che vestono fuori dal rettangolo una maglia che trasuda di Storia. E, a proposito di maglie, ieri sera la presentazione della nuova divisa con il presidente Luigi Pulvirenti pronto a suonare la carica: “Ci aspetta una grande stagione”, ci dice.

E, a giudicare dall’approccio dimostrato in questa pre-season, c’è assolutamente da credergli.