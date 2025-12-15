Sbaglia il pedale e finisce con l’auto in piscina

Illese le due occupanti, una donna di 38 anni e la figlia di 5.

Donna di 38 anni finisce con l’auto in una piscina dopo aver confuso il pedale dell’acceleratore con quello del freno. Insieme a lei viaggiava la figlia di 5 anni. La vicenda ha fatto rapidamente il giro del mondo.

Dopo aver sfondato una vetrata, la donna al volante è finita con la sua Jaguar XF nella vasca della piscina comunale di La Ciotat, nel dipartimento delle Bouches-du-Rhône.

L’incidente si è verificato alle 21 di giovedì 11 dicembre. Ad assistere alla scena surreale, due bagnini e una terza persona che non hanno esitato a tuffarsi per soccorrere mamma e figlia.

Piscina chiusa per le operazioni di rimozione dell’auto

Grazie al loro rapido intervento, le due sono state trasportate all’ospedale di La Ciotat. Erano in stato di choc, ma senza ferite apparenti. Al momento, le circostanze esatte dell’incidente restano ancora da chiarire.

Secondo quanto riportato dai media francesi, la donna avrebbe confuso i pedali del freno e dell’acceleratore su un’auto con cambio automatico. L’area è stata rapidamente messa in sicurezza dai vigili del fuoco, insieme alla polizia municipale e a quella nazionale.

La città di La Ciotat dovrà ora procedere alla rimozione dell’auto dalla vasca. Nel frattempo, l’amministrazione comunale ha comunicato che la piscina resterà chiusa per le prossime settimane.

