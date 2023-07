Aereo si schianta e si spezza in due: il terribile incidente VIDEO

A bordo del veivolo c'erano 34 persone. Un solo ferito lieve

1' DI LETTURA

SOMALIA – Terribile incidente, ma per fortuna senza gravi conseguenze, durante un volo tra le città di Garowe e Mogadiscio, in Somalia. Un aereo, costretto ad un atterraggio di emergenza, dopo aver sbandato sulla pista si è schiantato al suolo nei pressi di un aeroporto finendo per spezzarsi in due parti. A bordo del velivolo c’erano 34 persone. Un solo ferito lieve. Una telecamera di videosorveglianza ha registrato le immagini dello schianto. Un malfunzionamento tecnico che ha provocato la perdita di energia dell’aereo ha costretto il pilota ad un atterraggio di emergenza sulla pista più vicina dell’aeroporto internazionale Aden Adde a Mogadiscio.

Nel filmato viene mostrato l’aereo che tocca terra e scivola a causa della velocità. Durante il percorso, la fusoliera ha subito danni e l’aereo ha cominciato a schiantarsi contro le barriere di contenimento prima di fermarsi. Alcuni passeggeri sono stati trasferiti in un centro medico per accertamenti.

TUTTI I VIDEO VIRALI SU LIVESICILIA: VISITA LA SEZIONE