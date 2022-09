Il candidato del centrodestra ospite di Confindustria

PALERMO – “Tutela dell’ambiente, termovalorizzatori, migliorare la sanità, l’alta velocità Palermo-Catania-Messina e il ponte sullo Stretto che si può fare perché è esecutivo”. Queste le priorità per la Sicilia tracciate dal candidato governatore del centrodestra, Renato Schifani, che si è espresso così a margine dell’iniziativa che lo ha visto ospite nel pomeriggio di Confindustria Sicilia. In mattinata era toccato a Caterina Chinnici.

“Non guardo ai sondaggi”

“Non guardo ai sondaggi – ha aggiunto -, continuo a lavorare, a girare la Sicilia e a esporre il programma del centrodestra. Trovo tanto entusiasmo e volontà di riscatto, con al gente felice per l’unità del centrodestra”.

“Sfida impegnativa”

E ancora: “Non mi lascerò fermare o bloccare da nessuno. Vivo in Sicilia e così non si può andare avanti, con una classe dirigente che non si assume le sue responsabilità e una classe politica che non ha

saputo imporsi. Ho le idee chiare, non sarà una sfida facile. Tutta la coalizione me lo ha chiesto compatta e non me la sono sentita di tirarmi indietro, ma non pensavo di concludere la mia carriera con questa sfida impegnativa”.